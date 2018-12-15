Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США [ Редактировать ]
Китайские хакеры за последние 18 месяцев неоднократно атаковали компании, поставляющие оборудование для ВМС США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как сообщается, кибератаки велись на различные компании, связанные с военно-промышленным комплексом, однако флот и ВВС оказались наиболее интересными для нападения.
При этом атакам подвергаются как крупные производители, так и мелкие компании, связанные с военными. Так, например, в июне хакеры украли секретную информацию по сверхзвуковой противокорабельной ракете, которую планировалось устанавливать на американские подводные лодки.
Кроме того, атакам подвергались также университеты, в которых есть исследовательские лаборатории, проводящие работы в интересах Пентагона.
Напомним, что новый компьютерный вирус атакует Украину.
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