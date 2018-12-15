В Киеве, 15 декабря, на нескольких центральных улицах выставлены дополнительные силы правопорядка. По городу расставлены дополнительные наряды полиции и автобусы с Нацгвардией.

"В центральной части города, на улицах, примыкающих к Софийской площади, полицейские машины видны каждые несколько сот метров. Кроме того, усилены меры безопасности у станций метро и государственных объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря, в Софии Киевской состоится Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине.