В правительственном издании "Урядовий кур’єр", 14 декабря, были обнародованы постановления с новыми тарифами на отопление и горячее водоснабжение.

Как рассказали в НКРЭКУ, повышенные расценки вступят в силу с 1 января 2019 г., а первые платежки с увеличившимися суммами люди получат после 1 февраля.

Обнародованы тарифы для 26 поставщиков в разных городах Украины:

"Броварытепловодоэнергия": отопление – 1479,01 грн/Гкал или 35,01 грн за 1 кв. м; вода – 87,62 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 81,02 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Ивано-Франковсккоммунэнерго": отопление – 1312,11 грн/Гкал или 32,28 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 25760,36 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 82,83 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 76,29 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Зализнычтеплоэнерго" ( Львов ): отопление – 1417,92 грн/Гкал или 31,03 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 32607,35грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 94,11 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1417,92 грн/Гкал или 31,03 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 32607,35грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 94,11 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). "Краматорсктеплоэнерго": отопление – 1590,89 грн/Гкал или 47,94 грн за 1 кв. м; вода – 96,25 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 89,01 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Криворожтеплосеть": отопление – 1701,19 грн/Гкал или 80,04 грн за 1 кв. м.

"Львовтеплоэнерго": отопление – 1468,11 грн/Гкал или 32,15 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 23913,23грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 95,26 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,86 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Мелитопольские тепловые сети": отопление – 1322,17 грн/Гкал или 31,47 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 24076,94 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа).

"Николаевоблтеплоэнерго": отопление – 1482,50 грн/Гкал или 39,21 грн за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Николаевская тепоэлектроцентраль": отопление – 1524,04 грн/Гкал или 37,71 грн за 1 кв. м; вода – 98,95 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 91,44 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Городские тепловые сети" ( Запорожье ): отопление – 1481,07 грн/Гкал или 34,56 грн за 1 кв. м; вода – 87,33 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,74 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1481,07 грн/Гкал или 34,56 грн за 1 кв. м; вода – 87,33 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,74 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). "Облтеплокоммунэнерго" ( Чернигов ): отопление – 1737,61 грн/Гкал или 41,02 грн за 1 кв. м; вода – 103,48 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 95,72 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1737,61 грн/Гкал или 41,02 грн за 1 кв. м; вода – 103,48 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 95,72 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). "Полтаватеплоэнерго": отопление – 1596,93 грн/Гкал или 35,78 грн за 1 кв. м; вода – 96,71 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 89,54 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Сумытеплоэнерго": отопление – 1559,67 грн/Гкал или 43,48 грн за 1 кв. м; вода – 91,37 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 84,42 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Теплоэнерго" ( Днепр ): отопление – 1579,51 грн/Гкал или 43,8 грн за 1 кв. м; вода – 97,39 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,19 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1579,51 грн/Гкал или 43,8 грн за 1 кв. м; вода – 97,39 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,19 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). "Харьковские тепловые сети" ( Харьков ): отопление – 1539,50 грн/Гкал или 39,38 грн за 1 кв. м; вода – 93,22 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,32 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1539,50 грн/Гкал или 39,38 грн за 1 кв. м; вода – 93,22 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,32 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). "ШП Харьковэнергоремонт": отопление – 1616,02 грн/Гкал или 44,27 грн за 1 кв. м; вода – 93,73 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,54 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Винницагортеплоэнерго" ( Винница ): отопление – 1375,27 грн/Гкал или 35,24 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 30464,22 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 90,10 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 83,27 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1375,27 грн/Гкал или 35,24 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 30464,22 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа); вода – 90,10 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 83,27 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). "Гортепловодэнергия" ( Хмельницкий ): отопление – 1597,73 грн/Гкал или 52,80 грн за 1 кв. м; вода – 95,32 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,38 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1597,73 грн/Гкал или 52,80 грн за 1 кв. м; вода – 95,32 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,38 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). "Хмельницктеплокоммунэнерго": отопление – 1480,92 грн/Гкал или 33,85 грн за 1 кв. м; вода – 87,59 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,95 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Ривнетеплоэнерго" ( Ривне ): отопление – 1795,53 грн/Гкал или 42,73 грн за 1 кв. м; вода – 105,78 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 97,78 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1795,53 грн/Гкал или 42,73 грн за 1 кв. м; вода – 105,78 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 97,78 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). "Черкасское химволокно" ( Черкассы ): отопление – 1423,76 грн/Гкал или 35,64 грн за 1 кв. м; вода – 85,05 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 78,61 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1423,76 грн/Гкал или 35,64 грн за 1 кв. м; вода – 85,05 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 78,61 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). "Черкассытеплокоммунэнерго": отопление – 1606,05 грн/Гкал или 38,40 грн за 1 кв. м; вода – 94,49 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,26 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Евро-Реконструкция" ( Киев ): отопление – 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн за 1 кв. м; вода – 80,28 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 74,22 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн за 1 кв. м; вода – 80,28 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 74,22 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). Технова ( Чернигов ): отопление – 1598,94 грн/Гкал или 42,23 грн за 1 кв. м; вода – 95,23 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

): отопление – 1598,94 грн/Гкал или 42,23 грн за 1 кв. м; вода – 95,23 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя). "Белоцерковтеплосеть": отопление – 1550,83 грн/Гкал или 39,66 грн за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

"Комэнергосервис" (Днепр): отопление – 781,27 грн/Гкал или 20,36 грн за 1 кв. м; вода – 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя).

Основной причиной повышения тарифов на тепло стало подорожание газа с 1 ноября 2018 года на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).

Сейчас тарифы на тепло приведены в соответствие с изменением цены на газ для 24 из 26 производителей тепловой энергии.

Напомним, цены на электроэнергию в Украине также повысили.