В центре Киева полиция накрыла элитное подпольное казино (фото, видео) [ Редактировать ]
В Киеве в помещении торгово-офисного центра на улице Большая Васильковская была выявлена незаконная деятельность игрового заведения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Как сообщил заместитель начальника следственного управления ГУНП в Киеве Эдуард Соловьев, казино работало для ограниченного круга людей.
"Сотрудники и посетители пользовались лифтом, перемещаться в котором можно было только с помощью специального магнитного ключа. Лифт ехал на 4 этажа, и уже потом через систему шлюзов посетители попадали в помещение казино", - сказал Соловьев.
Также были обнаружены сервера, куда поступала информация об игре и ее участниках. Во время ареста в казино было около 30 человек, которые играли и употребляли спиртные напитки.
Правоохранители изъяли игровое оборудование, более 100 тысяч долларов, оружие и боеприпасы, похожие на боевые.
В соответствии с законодательством Украины, игорный бизнес на территории Украины является незаконным.
Накануне сообщали, что в киевском ресторане у бизнесмена украли 100 тысяч гривен.
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