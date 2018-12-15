В Киеве в помещении торгово-офисного центра на улице Большая Васильковская была выявлена незаконная деятельность игрового заведения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



Как сообщил заместитель начальника следственного управления ГУНП в Киеве Эдуард Соловьев, казино работало для ограниченного круга людей.

"Сотрудники и посетители пользовались лифтом, перемещаться в котором можно было только с помощью специального магнитного ключа. Лифт ехал на 4 этажа, и уже потом через систему шлюзов посетители попадали в помещение казино", - сказал Соловьев.

Также были обнаружены сервера, куда поступала информация об игре и ее участниках. Во время ареста в казино было около 30 человек, которые играли и употребляли спиртные напитки.

Правоохранители изъяли игровое оборудование, более 100 тысяч долларов, оружие и боеприпасы, похожие на боевые.



В соответствии с законодательством Украины, игорный бизнес на территории Украины является незаконным.

Накануне сообщали, что в киевском ресторане у бизнесмена украли 100 тысяч гривен.