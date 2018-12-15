Представители Службы безопасности Украины сопровождают священников УПЦ в Киев на разговор с митрополитом УПЦ Симеоном.

Об этом заявил митропролит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит. Видео соответствующего заявления опубликовано народным депутатом Андреем Деркачем, передают "Украинские новости".

По словам священника, после церковной службы на Буковине к нему подошел сотрудник СБУ и предложил проследовать в Киев.

"Я проводил службу на Буковине в селе. Сегодня утром ко мне подошли люди из Службы безопасности и предложили проследовать с ними в Киев для разговора с митрополитом Симеоном. Я перезвонил Симеону, он подтвердил, что хочет со мной разговаривать. Вместе с человеком из СБУ мы приехали вместе в Киев", - сообщил митрополит.

По словам Агапита, встреча с Симеоном не состоялась.

"Возможности переговорить с митрополитом не получилось. Вместе с народными депутатами Андреем Деркачем и другими мы пришли в Киево-Печерскую Лавру", - сообщил Симеон.

"Я дал интервью, в котором сказал, что что в Соборе (15 декабря - ред) участия принимать не собираюсь. Наша церковь в соборе не участвует", - подчеркнул священник.

По словам народного депутата Андрея Деркача, сотрудник СБУ сопровождал митрополита Агапита от Черновцов до Киева.

"Священника сопровождал сотрудник СБУ, представившийся Дмитрием. Он и предложил проследовать на встречу с руководством СБУ. Второй сотрудник - Дмитрий Горбенко встречал митрополита в Киеве.

Но мы вместе с коллегами народными депутатами укрыли Агапита в Киево-Печерской Лавре после попыток сотрудников СБУ заставить митрополита принять участие в так называемом соборе", - сообщил Деркач.

Как известно 15 декабря в Киеве состоится Объединительный Собор православной церкви Украины.