Священника Агапита укрыли в Лавре после работы с ним сотрудников СБУ - депутат [ Редактировать ]
Представители Службы безопасности Украины сопровождают священников УПЦ в Киев на разговор с митрополитом УПЦ Симеоном.
Об этом заявил митропролит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит. Видео соответствующего заявления опубликовано народным депутатом Андреем Деркачем, передают "Украинские новости".
По словам священника, после церковной службы на Буковине к нему подошел сотрудник СБУ и предложил проследовать в Киев.
"Я проводил службу на Буковине в селе. Сегодня утром ко мне подошли люди из Службы безопасности и предложили проследовать с ними в Киев для разговора с митрополитом Симеоном. Я перезвонил Симеону, он подтвердил, что хочет со мной разговаривать. Вместе с человеком из СБУ мы приехали вместе в Киев", - сообщил митрополит.
По словам Агапита, встреча с Симеоном не состоялась.
"Возможности переговорить с митрополитом не получилось. Вместе с народными депутатами Андреем Деркачем и другими мы пришли в Киево-Печерскую Лавру", - сообщил Симеон.
"Я дал интервью, в котором сказал, что что в Соборе (15 декабря - ред) участия принимать не собираюсь. Наша церковь в соборе не участвует", - подчеркнул священник.
По словам народного депутата Андрея Деркача, сотрудник СБУ сопровождал митрополита Агапита от Черновцов до Киева.
"Священника сопровождал сотрудник СБУ, представившийся Дмитрием. Он и предложил проследовать на встречу с руководством СБУ. Второй сотрудник - Дмитрий Горбенко встречал митрополита в Киеве.
Но мы вместе с коллегами народными депутатами укрыли Агапита в Киево-Печерской Лавре после попыток сотрудников СБУ заставить митрополита принять участие в так называемом соборе", - сообщил Деркач.
Как известно 15 декабря в Киеве состоится Объединительный Собор православной церкви Украины.
по теме
Заявление народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде о неправомерных действиях Министерства юстиции
Заявление народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде о неправомерных действиях Министерства юстиции
"Єдність і розвиток": Юлія Світлична закликала депутатів облради полишити суперечки і попрацювати для людей
Остання цьогоріч сесія облради розпочалася зі створення нової депутатської групи - це потрібно, щоб депутати в сесійній залі працювали задля регіону, а не заробляли політичні дивіденди
Россия пыталась совершить кибератаку на суды - СБУ
Служба безопасности Украины пресекла кибератаку России на информационно-телекоммуникационную систему судебной власти в Украине
Держава приховує реальну кількість людей з інвалідністю в Україні - Сергій Каплін
До міжнародного дня людей з особливими потребами депутати від "Опозиційного блоку" відвідали реабілітаційний центр у селі Лютіж
Лікування по-сучасному: у Смілі ввели в експлуатацію відділення Центральної районної лікарні - Сергій Рудик
Поліклініку не впізнати - тепер тут тепло, а для пацієнтів створені всі необхідні умови