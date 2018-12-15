Переедание является серьезной мировой проблемой. На сегодня в мире проживает более 1,9 миллиардов людей с лишним весом. По статистике Всемирной организации здравоохранения, число людей с ожирением на планете утроилось с 1975 года, пишет BBC.

Ученые из Йельского университета в США считают, что наша диета, а значит и вес, зависят от того, как мы думаем о еде. Экспериментальным путем они проверили мысленные приемы, направленные на борьбу с привычкой много есть. В итоге были озвучены 4 приема, которые оказались более эффективными.

Дурные мысли о нездоровой пище

В рамках одного из исследований участников просили смотреть на определенное блюдо в течение шести секунд, концентрируясь на том, что им не нравится. Участникам необязательно было думать, что еда слишком калорийна - они могли представить ее неприятный вкус или текстуру. После этого участников попросили оценить степень влечения к той пище, на которую они только что смотрели с дурными мыслями. В среднем эта тяга оказалась на 20% меньше, чем у контрольной группы. Борьба с влечением к нездоровой пище - важная часть борьбы с ожирением, поскольку уровень психологической тяги к жирным, соленым или насыщенным сахаром продуктам определяет диетические привычки человека.

Хорошие мысли о здоровой пище

Вслед за описанным выше экспериментом ученые провели противоположный. Участников попросили в течение шести секунд смотреть на тарелку здоровой пищи и думать о ней в позитивном ключе. Это сработало. Тяга к правильному питанию у "думающих" участников обнаруживалась на 14% чаще, чем среди людей из контрольной группы. Из этого следует, что сосредоточившись перед выбором еды всего лишь на шесть секунд, мы с большей вероятностью сделаем выбор в пользу полезной еды.

Тренировка мозга против нездоровой еды

Ученые из Йеля попытались установить, можно ли заранее приучить мозг делать выбор в пользу здоровой пищи. Эксперимент выглядел так. Группу испытуемых попросили прочитать несколько статей о вреде фастфуда, а потом еще 15 минут подумать о том, какой вред им наносит нездоровая пища. Во время этого 15-минутного сеанса рефлексии участники смотрели на фотографии разных высококалорийных блюд и думали о том, какой вред они могут нанести.Через некоторое время их попросили выбрать между вредным и полезным блюдом. В экспериментальной группе здоровую пищу выбрали на 7,6% больше участников, чем в контрольной группе.

Развитие желания правильно питаться

Описанный выше эксперимент ученые тоже решили "перевернуть", чтобы узнать, можно ли похожим способом развить тягу к правильному питанию. Участники прочитали несколько статей о пользе здоровой пищи, потом смотрели на изображения салатов и других полезных блюд и пытались думать о них хорошо. Ученые отмечают, что определенный эффект был. В экспериментальной группе к правильному питанию склонились на 5,4% участников больше, чем в контрольной.

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