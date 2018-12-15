В связи с очевидным нарушением законодательства и Устава партии "Оппозиционный блок", беспрецедентными попытками рейдерских атак по захвату партии, я, Сергей Ларин, как Сопредседатель Политисполкома партии и как народный депутат фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины, обратился в Окружной административный суд Украины. Мною был подан иск о противоправности действий Минюста, который отказывается реагировать на очевидные нарушения закона.

12 декабря суд удовлетворил иск и запретил Министерству юстиции регистрировать любые изменения в составе руководства партии "Оппозиционный блок" и в Уставе партии. Но Министерство юстиции Украины, которое должно быть образцом уважения к Закону и Справедливости, на деле оказалось лишь инструментом власти для уничтожения оппозиции и поддержки партийных рейдеров.

На протяжение двух дней Минюст отказывается принимать к исполнению решение суда под любыми предлогами. Канцелярия Министерства не регистрирует документы, не дает подтверждения получения судебного запрета, отказывается внести в реестр партий и общественных организаций информацию о судебном запрете. Власть открыто встала на сторону рейдеров, создавая им все условия, и оказывая полное содействие в захвате оппозиционной партии.

14 декабря, трое народных депутатов Украины – я, Сергей Ларин, Нестор Шуфрич и Василий Нимченко, попытались реализовать свои гарантии депутатской деятельности и соответствующее предоставленное законом право беспрепятственно входить в здания органов государственной власти и безотлагательного приема у руководства.

Целью нашего визита в Министерство было выяснение причины фактического отказа Минюста выполнять судебное решение. Узнав о цели визита депутатов, руководство Министерства сначала заблокировало "турникеты", а потом и входные двери в здание Министерства, распустило всех сотрудников канцелярии и забаррикадировалось изнутри.

Такое позорное поведение свидетельствует об абсолютном неуважении к Закону и об умышленном соучастии руководства Министерства в преступлении, которое совершают рейдеры.

Мы обращаемся ко всем сотрудникам Министерства юстиции, и прежде всего к государственным регистраторам – не выполняйте незаконные распоряжения руководства, не регистрируйте никакие изменения информации об "Оппозиционном блоке", о составе руководства партии. Это противозаконно, так как нарушает судебный запрет.

Надлежащим образом оформленное определение суда своевременно передано на исполнение в Министерство юстиции всеми доступными способами:

– отправлено мной, народным депутатом Украины Сергеем Лариным, по почте с описью вложения и уведомлением о вручении 13 декабря 2018 года и 14 декабря 2018 года;

– отправлено по почте 13 декабря 2018 года Окружным административным судом города Киева;

– передано в канцелярию Министерства юстиции Украины 13 и 14 декабря 2018 года через почтовый ящик Министерства в его здании по адресу: переулок Рыльский, 10;

– отправлено электронной почтой 14 декабря 2018 года на официальные электронные адреса Министерства юстиции Украины Окружным административным судом города Киева с цифровой подписью;

– доставлено 14 декабря 2018 года в 15:00 под запись телевизионных камер народными депутатами Украины Сергеем Лариным, Нестором Шуфричем и Василием Нимченко непосредственно в здание Министерства юстиции по адресу: переулок Рыльский, 10.

Нам, как народным депутатам, известно, что руководство Министерства юстиции Украины запретило своим сотрудникам выполнять решение суда и дало команду игнорировать все направленные в связи с этим обращения.

Мы понимаем, что уже в ближайшие дни рейдеры подадут на регистрацию в Минюст решение так называемого "VIII съезда Оппозиционного блока". Рейдеры будут требовать внести в государственный реестр информацию о новом руководстве партии. А руководство Минюста будет требовать от своих подчиненных помочь рейдерам и зарегистрировать предложенные ими изменения, несмотря на судебный запрет этих действий.

Статья 60 Конституции Украины предусматривает, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. Законодательством Украины (ст. 382 УК Украины) предусмотрена уголовная ответственность за невыполнение решения суда со штрафами и даже лишением свободы, так как эти преступления совершаются должностными лицами Министерства.

Призываю не становиться соучастниками преступления и не нарушать решение суда о запрете на внесение любых изменений в государственный реестр относительно политической партии "Оппозиционный блок".