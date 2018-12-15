Мы идем на выборы единым оппозиционным фронтом, который победит нынешний режим, что довел страну до нищеты.

Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер", комментируя по просьбе ведущего ситуацию в "Оппозиционном блоке".

"Меня всегда спрашивали наши избиратели в регионах, что мы там, все оппозиционные силы, делим? Почему нельзя просто объединиться и вместе победить нынешнюю власть? Люди требовали, чтобы мы создали единый оппозиционный фронт, который бы на выборах победил нынешний режим, отстранил бы его от власти, потому что именно он довел Украину и народ до нищеты. И мы прислушались, начали процесс объединения со всеми партиями, которые разделяют наши позиции по примирению и завершению конфликта на Востоке, по восстановлению экономики страны. Мы пошли на это, отбросив все политические, личные амбиции", – рассказал Юрий Бойко.

Однако, он отметил, что часть "Оппозиционного блока", ориентированная на бизнес и Порошенко, отказалась от этого.

"Но самое плохое то, что они пошли на открытый конфликт и хотят захватить бренд "Оппозиционного блока" путем проведения нелегитимного съезда партии, и исключив меня и моего коллегу Сергея Лёвочкина из фракции в парламенте. Это плохо, но ничего критического я в этом не вижу. Люди видят, что мы объединяемся, что мы идем вперед. И свежие социологические опросы показывают, что мы были правы. Объединившись, мы сделали уверенный шаг к победе. А они остались там, с Порошенко и бизнесом. И люди это видят, их не обманешь", – подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, что результаты двух последних социологических исследований, которые провели Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг" и КМИС свидетельствуют, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" входит в тройку лидеров партийного рейтинга. В то же время, рейтинг "Оппозиционного блока" сравнялся с уровнем статистической погрешности и не превышает 2,1%.