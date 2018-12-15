Юрий Бойко: Мы будем защищать Украинскую православную церковь от нападок режима [ Редактировать ]
Мы будем защищать Украинскую православную церковь от нападок режима. Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко после молитвы в Киево-Печерской лавре в субботу, 15 декабря.
"Мы пришли помолиться в Киево-Печерскую лавру как простые миряне, простые верующие. По Конституции церковь отделена от государства, и политики не должны вмешиваться в её дела. И мы об этом помним, в отличие от нынешнего президента, который пытается создать одну якобы хорошую церковь и загнать всех туда. Это мы считаем грубым нарушением Конституции и циничным использованием темы церкви в предвыборной кампании. Мы категорически против этого. Мы должны быть причастны к церкви только в качестве простых верующих, а не вмешиваться в ее дела. А то, что сегодня пытаются сделать - это очень плохо для страны. И это просто позор для нынешней власти, которая своим вмешательством провоцирует религиозный конфликт", - заявил Юрий Бойко.
Он отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет защищать священнослужителей канонической Украинской православной церкви, которые сегодня находятся под огромным давлением власти.
"Я считаю, то, что сегодня пытаются сделать с духовными руководителями Украинской православной церкви, представив их в виде неких провокаторов, – это совершенно ошибочная, позорная позиция нынешнего режима, и этому нет оправданий. Действующая власть сама провоцирует конфликты, пытается создать атмосферу ненависти в стране, не прекращает войну, поднимает тарифы, то есть делает все, чтобы обречь людей на бедность, а потом начинает искать кого-то, на кого можно возложить эту вину. И за то, что делает эта власть, ей обязательно воздастся", - сказал Юрий Бойко.
"Сегодня идет наступление на украинское каноническое православие. И, к сожалению, агрессия режима вряд ли остановится. Но мы не оставим священнослужителей и мирян один на один, и будем защищать Украинскую православную церковь от нападок", – подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
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