Постановлением Окружного административного суда г. Киева от 12.12.2018 года по делу №640/20930/18, подлежащему немедленному и обязательному исполнению,

ЗАПРЕЩЕНО субъектам государственной регистрации, в частности, Министерству юстиции Украины, его департаментам, структурным подразделениям и территориальным органам, аккредитованным субъектам государственной регистрации, отделам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и легализации общественных формирований, любым другим государственным регистраторам соответствующих регистрационных органов, а также всем частным и государственным нотариусам ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ (проводить регистрационные действия) любых изменений в учредительные документы, а также внесение каких-либо изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по отношению к политической партии "Оппозиционного блока" (код ЕГРПОУ 37120464, местонахождение: 04070, г. Киев, улица Волошская, дом 6/14), в том числе, но не исключительно по смене руководителя, уполномоченных лиц, местонахождения юридического лица, перерегистрации, ликвидации, реорганизации любым путем, регистрации прекращения деятельности, а также вносить другие изменения в сведения о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, и запретить регистрацию или отмену регистрации любых изменений других сведений.

Уполномоченные представители политической партии "Оппозиционный блок" пытались подать указанное постановление суда в Министерство юстиции Украины 13-го и 14-го декабря 2018 года, но по неизвестным причинам должностные лица Министерства юстиции Украины отказались принять к исполнению постановление Окружного административного суда г. Киева от 12.12.2018 года по делу №640/20930/18.

Настаиваем на неукоснительном соблюдении требований ст. 129-1 Конституции Украины, согласно которому судебное решение является обязательным к исполнению, и ст. 28 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" в части отказа в государственной регистрации при наличии судебного решения о запрете проведения регистрационных действий.

Предупреждаем о том, что ст. 364, 382 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением, умышленное невыполнение судебного решения до 8-ми (восьми) лет лишения свободы, которая является персональной, и выполнение преступных указаний руководства не освобождает от уголовной ответственности и отбывания такого длительного срока наказания.