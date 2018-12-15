Госбюджет-2019: закон вступил в силу [ Редактировать ]
Закон о государственном бюджете Украины на 2019 год опубликовали в газете Верховной Рады "Голос Украины".
Законом предусмотрены доходы в сумме 1 трлн 26 млрд грн. Расходы определены в объеме 1 трлн 112 млрд 129 млн грн. С 1 января минимальная зарплата составит 4173 грн.
Прожиточный минимум в месяц на одного человека составит 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен. Однако государственным служащим зарплату в этом году не повысят - для расчета будут использовать прожиточный минимум, который был установлен на начало 2018 года.
Госбюджет предусматривает 102 млрд грн на Минобороны и 167 млрд грн - на Пенсионный фонд, на здравоохранение направили более 39 млрд грн.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" отдаст в госбюджет 90% прибыли.
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Так, уже с 1 января вырастут минимальная зарплата и прожиточный минимум, а с 1 марта 11,5 млн пенсионеров получат масштабный перерасчет пенсий. Кроме того, в законе сохраняются все уже существующие льготы