Бывший боец батальона "Донбасс" Олег Дуб заявил, что радикалы могут проломить голову абсолютному чемпиону мира по боксу в первом тяжелом весе Александру Усику в "боях" за Киево-Печерскую лавру, пишет "Обозреватель".

Таким образом, экс-боец прокомментировал резонансное обещание спортсмена вступиться за монахов в случае захвата святыни "радикально настроенными людьми". Ветеран напомнил Усику, что религиозные конфликты - это не поединок на ринге, поэтому игра идет по другим правилам.

"Усик заявил, что будет защищать лавру от нас? Он думает, что там все будет по правилам, судья, перерывы между раундами, отсчет нокаута? Здесь можно и с проломленной головой чемпиону остаться. Горе от ума у этого Усика. Ну куда тебе с народом тягаться, оболтус? Там же полотенце никто на ринг не выбросит для спасения", - написал Олег Дуб на своей странице в Facebook.

Ранее британский боксер заявил, что избивал бы Александра Усика всю ночь.