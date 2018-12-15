Патриарх Варфоломей прилетел в Киев - СМИ [ Редактировать ]
Вселенский патриарх Варфоломей прилетел в Киев и примет участие в объединительном соборе, передает телеканал UA: Перший.
Варфоломей не будет иметь статуса делегата собора, а, очевидно, выступит в роли почетного гостя.
Сегодняшний визит вселенского патриарха не анонсировался. Последний визит Варфоломея в Украину состоялся в далеком 2008 году.
Ранее мы сообщали, что Порошенко хочет сделать Андреевскую церковь "посольством" Вселенского патриархата.
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