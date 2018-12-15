В центре Киева полицейские задержали двух человек с опасными предметами, передает "112" со ссылкой на главу столичной полиции Андрея Крищенко.

"Мы задержали двух человек, у одного был большой нож, у другого – нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими достаточно опасными вещами", - заявил чиновник.

Крищенко добавил, что сейчас усилены наряды полицейских возле Софии Киевской, Андреевской церкви, Киево-Печерской лавры, на Михайловской площади.

Ранее СМИ сообщили, что патриарх Варфоломей прилетел в Киев.