Объединительный собор в Киеве: полиция задержала людей с оружием [ Редактировать ]
В центре Киева полицейские задержали двух человек с опасными предметами, передает "112" со ссылкой на главу столичной полиции Андрея Крищенко.
"Мы задержали двух человек, у одного был большой нож, у другого – нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими достаточно опасными вещами", - заявил чиновник.
Крищенко добавил, что сейчас усилены наряды полицейских возле Софии Киевской, Андреевской церкви, Киево-Печерской лавры, на Михайловской площади.
Ранее СМИ сообщили, что патриарх Варфоломей прилетел в Киев.
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