В московском аэропорту "Домодедово" совершил экстренную посадку "Boeing 787 Dreamliner" авиакомпании Virgin который выполнял перелет из Лондона в Гонконг.



Согласно имеющимся сведениям, одному из пассажиров стало плохо во время полета, понадобилась госпитализация. Единственный аэропорт который мог принять самолет такого типа оказался "Домодедово".



"Командир "Boeing 787" авиакомпании Virgin, направлявшегося из Лондона в Гонконг, находясь в воздушном пространстве России, в экстренном порядке запросил посадку. Одной из пассажирок - гражданке Австралии - на борту стало плохо. Медики из числа пассажиров помочь ей не смогли. Состояние женщины резко ухудшалось", - отметили в авиадиспетчерской службе.

Борт "Boeing 787" в аэропорту встретили медики которые незамедлительно госпитализировали пассажирку, добавили в авиадиспетчерской службе.

Состояние женщины на данный момент устанавливается.

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