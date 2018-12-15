В Киеве снесут памятник известному российскому полководцу и национальному герою страны-агрессора Александру Суворову. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.

По его словам, памятник, который находится на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, будет демонтирован в ближайшее время.

"Консультативный совет при Департаменте защиты культнаследия КГГА поддержал обращение Лицея им. Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесении памятника Суворову в Реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта он будет демонтирован", - говорится в заявлении чиновника.

Ранее в Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора.