Украина и Россия проведут переговоры о транзите газа [ Редактировать ]
Украину и Россию пригласили на переговоры по транзиту газа. Трехсторонние переговоры между странами и Еврокомиссией состоятся в январе 2019 года. Об этом сообщил в Twitter вице-президент ЕК Марош Шефчович.
"Пригласили Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне в январе. Ожидаем, что переговоры также посетят коммерческие структуры. Важно развивать положительный импульс, созданный в июле", - написал чиновник.
Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года.
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