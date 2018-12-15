Украину и Россию пригласили на переговоры по транзиту газа. Трехсторонние переговоры между странами и Еврокомиссией состоятся в январе 2019 года. Об этом сообщил в Twitter вице-президент ЕК Марош Шефчович.

"Пригласили Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне в январе. Ожидаем, что переговоры также посетят коммерческие структуры. Важно развивать положительный импульс, созданный в июле", - написал чиновник.



Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года.

Ранее Еврокомиссия выделила Украине первый транш.