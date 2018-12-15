Знаменитые актеры в молодости и сейчас (фото) [ Редактировать ]
Коллекция сравнительных фотографий, из которой вы узнаете, как выглядели известные актеры и актрисы в юном возрасте и как они выглядят сейчас.
Кто-то из них выглядит почти как в 20 лет, кто из них даже стал даже лучше, а кто-то постарел и изменился до неузнаваемости.
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