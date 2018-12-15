В субботу, 15 декабря, под Житомиром истребитель Су-27 ВВС Украины потерпел крушение. Военный самолет разбился во время захода на посадку, сообщили в Генштабе в Facebook.

В результате крушения погиб пилот. Трагедия произошла во второй половине дня в ходе выполнения плановых полетов.

На данный момент выясняются причины обстоятельств происшествия.

Ранее произошел подобный жуткий инцидент. Истребитель разбился во время шоу.