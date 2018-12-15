Объединительный собор избрал главу Украинской церкви [ Редактировать ]
15 декабря, на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Всего в соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов.
Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего - 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами – 36 делегатов).
Голосование проходило в два тура.
Теперь Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии поместной украинской православной церкви.
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