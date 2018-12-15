На Украину надвигаются сильные морозы [ Редактировать ]
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о вторжении арктического воздуха в течение 18-21 декабря. Об этом говорится в оперативной справке ДСНС об ориентировочном развитие погодных условий в Украине во второй половине декабря 2018 года.
"В течение 18-21 декабря в Украине ожидается снижение температуры: ночью 10-15 °, 20 декабря на северо-востоке до 20 ° мороза, днем 5-11 ° мороза, в южных и западных областях ночью 6-11 °, днем 1-7 ° мороза. Преимущественно без осадков ", - говорится в сообщении.
В период с 22 по 31 декабря в Украине ожидается потепление. Преобладающая минимальная температура ночью 0-6 мороза, максимальная температура днем от 1 ° мороза до 3 ° тепла, на юге и востоке 2-7 ° тепла.
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