Топ-5 способов избавиться от боли в горле [ Редактировать ]
В зимний сезон можно столкнуться с частыми простудами, которые могут нарушить все ваши планы. Боль в горле, как правило, появляется намного чаще других симптомов. Чтобы не выпадать надолго из полноценной жизни и быстро вылечить красное горло, вам помогут несколько советов, пишет changeua.
Правильное питание
Из-за больного горла вы можете испытывать дискомфорт во время еды. На время лечения советуют перейти на правильное питание. Не есть чрезмерно горячую, острую, грубую и холодную пищу, которые могут усилить боль в горле. Надо следить, чтобы еда была мягкой - подойдут различные каши, пюре из отварных овощей, супы, творог, паровые котлеты.
Обильное питье
Во время простуды обильное питье поможет быстрее справиться с симптомами. Кто-то советует пить много простой воды, кто-то настаивает на том, что надо пить теплые напитки - чай, молоко, компот, бульон.
Создать правильный климат дома
Для того, чтобы облегчить боль в горле, советуют увлажнить воздух в доме. Если у вас нет увлажнителя воздуха, можно просто расставить стаканы с водой по квартире. А вот как раз пользоваться кондиционером не советуют, так как это, наоборот, может ухудшить ситуацию.
Полоскание
Для быстрого устранения болевых ощущений в горле важно как можно чаще полоскать горло. Для полоскания можно использовать отвары ромашки, шалфея, календулы или содовый раствор.
Консультация врача
Если боль все же не удалось убрать в течение нескольких дней, необходимо обратиться ко врачу за консультацией. Часто без профессиональной помощи не получается избавиться от боли в горле, только на осмотре можно выявить развитие осложнений и принять необходимые меры.
В зимний период нужно быть предельно осторожным. Ранее врачи рассказали, как повысить иммунитет.
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