Украинские силы понесли потери на Донбассе [ Редактировать ]
Террористы девять раз обстреляли позиции ВСУ с начала нынешних суток. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.
Враг три раза применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. В частности, из минометов калибра 120 мм и 82 мм были обстреляны позиции в районе Водяного и Гнутово.
Кроме того, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия открывался огонь в районе Станицы Луганской, Водяного и Чермалыка. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, добавили в штабе.
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