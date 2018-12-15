На Донбасі загинув військовий ЗСУ [ Редактировать ]
Десять разів за минулу добу бойовики відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще одного - поранено. З прифронтової Мар'їнки Руслан Смещук.
Прифронтова Мар'їнка, що під Донецьком. Українські позиції тут сусідять із опорниками окупантів. Обстріли зі стрілецької зброї тут тривають постійно. Як от зараз.
"В основном, они из такого орудия работают. Изредка ВОГи прилетают. В основном в ту сторону - и бывает по нам работает "Утес". Он путь делает, стреляет трассерами и показывает путь. Они в основном выманить нас пытаются, дразнят. Это в основном ночью. Как сейчас, он даже не понимает, где мы находимся, пытается, чтобы мы показали, где мы находимся", - розповідає Іван, військовослужбовець Збройних сил України.
Напруженіша ситуація традиційно вночі. Коли спостерігачі ОБСЄ не працюють. Тоді бойовики застосовують навіть заборонені калібри.
"Взагалі вони працюють вночі, але буває таке, що вони працюють і в день. Обладнають позиції. Почало темніти, вони почали зі стрілецької зброї, за допомоги глушителів, щоб ми не бачили звідки ведеться вогонь. Потім почали давати відповідь з "Утьоса", а потім прилетіли 80 по позиціям", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України.
Це - так би мовити ритм війни на Донбасі. Як кажуть наші солдати: головне пережити ніч.
"З утра більш менш затишшя. Днем буває прострілюють, в основному з кулеметів. А ночью и СПГ, и все озброєння, яке в них есть", - говорить Євген, військовослужбовець Збройних сил України.
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