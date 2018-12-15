Як і передбачалося, з'їзд, який вже визначили нелегітимним, все ж таки відбувся. Вирішувати майбутнє політсили партійці зібралися в одному з нічних клубів Києва Freedom. Майже, у вар'єте. Усіх учасників зібрання вмістив доволі невеличкий зал нічного закладу. Адже на з'їзд, який мав згуртувати партію, прибули делегати лише з декількох областей. Інші - назвали зібрання нелегітимним.

Засідання відбулося за зачиненими дверима, журналістів - не пустили. Тож нашій знімальній групі довелось буквально чергувати біля входу аби розпитати партійців про що йшла мова. Поспілкувався з нами лише один делегат, якому, щоправда, соратники - і слова мовити не дали. Детальніше в матеріалі.

Люксові автівки, дорогі костюми, десятки охоронців та жодної чіткої відповіді про мету з'їзду.

"Будем обсуждать ситуацию в партии, и общеполитическую ситуацию в стране", - розповів Вадим Новинський, народний депутат, "Опозиційний блок".

"Зараз почуємо порядок денний і будемо обговорювати.

- А те що з'їзд незаконний, подали до суду? Частина "Опозиційного блоку" заявляє?

- Ну подивимось", - говорить Дмитро Колесніков, народний депутат, "Опозиційний блок".

Ситуація в країні та обговорення порядку денного - єдине, що змогли проанонсувати делегати з'їзду. Втім, деяких політиків більше хвилювала робота журналістів.

"Прямой эфир или запись? Зараз не прямий ефір. Если запись ,то вы все равно не покажете то, что я скажу. До свидания. Будете в прямом ефире - позовете", - заявив Олександр Вілкул, народний депутат, "Опозиційний блок".

Втім, ні керівництво партії "Опозиційного блоку", ні рядові партійці так званий з'їзд не визнають. Адже є рішення суду, яке забороняє змінювати статут чи склад керівництва політсити.

"Сегодня то, что происходило на этом съезде для меня очень большая загадка. У меня ощущение, что "Оппозиционный блок" сегодня превратился в какую-то тоталитарную секту. Я просил слово, мне дважды было отказано. Первый раз меня просто проигнорировали, второй раз сказали придешь выступать на следующем съезде. Большую часть времени будем говорить прямым языком, просто говорили гадости про тех, кто сегодня не присутствовал на этом мероприятии. Сегодня было проголосовано за смену статута партии, опять же у меня большие сомнения по поводу легитимности смены этого статута. То есть, что это было? Это был съезд или это было мероприятие, которое можно назвать таким междусобойчиком. Завтра, когда наших избирателей, людей которые влили в "Оппозиционый блок", и верят в него, чем мы будем убеждать голосовать за это", - розповів Володимир Борисов, керівник міської організації партії "Опозиційний блок" міста Славутич.

На з'їзд запрошували делегатів з усіх регіонів України, проте, далеко не всі області, відгукнулись на запрошення. В стінах одного з нічних клубів столиці близько сотні партійців голосували за невизнані ні судом, ні соратниками зміни до статуту.