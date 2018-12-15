Юрій Бойко заявив, що Об'єднавчий Собор - це порушення Конституції [ Редактировать ]
Саме тоді, коли сотні людей очікували результату Об'єднавчого Собору - в Києво-Печерській лаврі чекали провокацій. Втім, всупереч усім перепонам молебень таки відбувся. Взяти у ньому участь приїхали тисячі вірян. Серед них були й політики. З подробицями наші кореспонденти.
До Києво-Печерської лаври із самого ранку з'їжджаються віряни. В тому числі - політики. Проте, не лише вони. Біля вхідних воріт патрулюють навіть поліцейські.
Десяток правоохоронців біля входу. Та кілька десятків - всередині. Вони отримали наказ забезпечити порядок.
"Іще 2 години будемо стояти".
Провокацій очікували через те, що сьогодні - Об`єднавчий Собор церков. Від участі в якому більшість ієрархів Української Православної Церкви відмовились. Вони сьогодні тут, разом з вірянами. Серед яких і чиновники, і народні депутати від опозиції. Політики вкотре зазначили: церква має бути відокремлена від влади.
"Ми тут, як прості миряни, прості віруючі. А те, що сьогодні діючий президент намагається створити одну, буцімто, добру церкву і загнати всіх туди - це ми вважаємо порушенням Конституції і цинічним використанням теми церкви в передвиборчій програмі", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник партії "Опозиційна платформа - За життя".
А це, за словами нардепа, вже призвело до невтішних наслідків. Це стосується, зокрема, священнослужителів, які переживають тиск, а саме від спецслужб.
"Я вважаю, те, що намагаються зробити з представниками канонічної УПЦ - представити їх і вигляді таких собі провокаторів - це абсолютно хибна, ганебна позиція цього режиму. Який сам провокує конфлікти і намагається зробити атмосферу ненависті в країні", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник партії "Опозиційна платформа - За життя".
"Усі президенти у нас дуже віруючі. Хрестяться, від лоба до п'ят. Але призначати в церкві вони права не мають. Це, ніби я б хотів призначити голову Верховної Ради", - заявив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври.
Такої думки більшість вірян. Люди підтримують відмову священників від участі в соборі.
"Никакого объединения быть не может. Наши службы совсем отличаются".
Інші не розуміють, що саме правоохоронці шукають в будинках священнослужителів.
"Не знаю, що вони хочуть там знайти. Я не хочу сказати погані слова, але це маразм".
"Поддерживаю идею Усика. Он правильно сказал: если будут трогать святых людей - встанем на защиту".
Заради справедливості, є й ті, хто бажає об'єднання і називає цю церкву чужою. Проте, зізнається: до святинь ходять саме сюди, щотижня.
"- Скільки років ви прихожанин? - В 2019 році буде 50 років".
А от намісник лаври зазначає: створенню помісної церкви заважати ніхто не збирається.
"Це не вороги мої. Ні. Ні один з вас не ворог. Ми всі діти Божі. І якщо вони це зрозуміють - Україна ж дана нам, не для того, щоб її розривати, а щоб об`єднувати. Тоді усе буде в нас благополучно. Лавра витримала з 1013 року турків, монголо-татар, поляків, москалів. Все було. Вона стояла, стоїть і буде стояти. А президент, я вже шостого пережив. Слава Богу", - заявив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври.
Та відношення до канонічної церкви має бути в рамках закону, - зазначають політики.
"Агресія, на жаль, попри наші очікування буде тільки збільшуватись. Тому що вони не отримають того, що очікували. І будуть шукати винних. І ми будемо захищати. От тут, ми політично і всіма засобами будемо захищати керівників Української канонічної церкви", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник партії "Опозиційна платформа - За життя".
Усе заради того, аби не допустити релігійної боротьби.
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