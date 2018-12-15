Масштабне дитяче свято в Київському театрі опери та балету. В дійстві взяли участь вітчизняні та закордонні зірки. А серед організаторів свята була, зокрема, і Українська православна церква. Талановиті діти отримали подарунки. А видатні українці - нагороди.

Наш знаменитий боксер Олександр Усік одержав з рук Предстоятеля УПЦ, митрополіта Онуфрія орден Іллі Муромця першого ступеня, а музикант Олег Карамазов - почесну грамоту. Більше знає Лариса Зубенко.

Юні футболісти, боксери, співаки та музиканти. Десять талановитих українських підлітків цієї п'ятниці отримали почесне звання - Діти майбутнього.

"Нас очень боятся, когда приезжает делегация Украины в любую страну, жутко боятся наших детей. Потому что они поющие, бегающие, кричащие, они прекрасны и они завоевывают всегда победы", - говорить Владислав Багінський, засновник церемонії "Майбутнє нації"

Співорганізатори свята - представники Української православної церкви підготували для дітей чимало подарунків. Митрополит Київський і всія України Онуфрій перед концертом особисто зустрівся з призерами.

"Талант то є божий дар, а праця - то є той засіб, з допомогою якого людина розвиває той дар божий, яким вона обдарована від бога. Праця - вона преклоняє милість божу до людини і Бог цей талант розвиває в людині. Якщо людина талановита, але не хоче працювати над собою, то талант зав'ядає в людині. а та людина, яка має талант і працює, до тієї людини Бог близько, він їй допомагаю і вона стає досконалою", - говорить Митрополит Київський та всія України Онуфрій.

Учасники концерту - молоді музиканти з України, Казахстану та Європи. Серед номінантів на нагороду 14-річна Даша - лауреат конкурсів світового рівня. Дівчина шостий рік поспіль професійно співає та грає на бандурі.

Діти - головні герої цього свята, більшість із них виходять на сцену разом з українськими зірками.

"Співаю пісню "маніфест" із разом з неймовірними дітьми - це Ангелінка, а ще в нас є одна дитинка, тобто в нас тріо", - говорить Світлана Тарабарова, співачка

Почесні нагороди отримали не лише діти. Ордени української православної церкви із рук Митрополита Київського та всія України Онуфрія одержали й організатори.

"Надо детей баловать чуть-чуть, потому что мы не знаем, когда они вырастут, когда они будут взрослыми ,мы не знаем, что их ждет, а вот такие мероприятия возможно будут греть их душу, они будут вспоминать хорошие времена и это будет своим образом, стимулом для них", - говорить Олександр Усик, боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі.

Привітати молоді таланти завітали як українські зірки, так і закордонні співаки.

"Ніколи не здавайтеся, чим би ви не займалися. знайдіть свою пристрасть, свою мрію, без якої ви не можете жити і йдіть до цього і ніколи-ніколи не здавайтеся", - говорить Боссон (Ерік Стаффан Ульссон), шведський співак

Номінація "Діти майбутнього" цього року проводиться вшосте. Організатори запевняють: переривати традицію не планують, тож наступного разу захід відбудеться наприкінці 2019 року.