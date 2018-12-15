В Київському театрі опери та балету відбулася церемонія "Майбутнє нації" [ Редактировать ]
Масштабне дитяче свято в Київському театрі опери та балету. В дійстві взяли участь вітчизняні та закордонні зірки. А серед організаторів свята була, зокрема, і Українська православна церква. Талановиті діти отримали подарунки. А видатні українці - нагороди.
Наш знаменитий боксер Олександр Усік одержав з рук Предстоятеля УПЦ, митрополіта Онуфрія орден Іллі Муромця першого ступеня, а музикант Олег Карамазов - почесну грамоту. Більше знає Лариса Зубенко.
Юні футболісти, боксери, співаки та музиканти. Десять талановитих українських підлітків цієї п'ятниці отримали почесне звання - Діти майбутнього.
"Нас очень боятся, когда приезжает делегация Украины в любую страну, жутко боятся наших детей. Потому что они поющие, бегающие, кричащие, они прекрасны и они завоевывают всегда победы", - говорить Владислав Багінський, засновник церемонії "Майбутнє нації"
Співорганізатори свята - представники Української православної церкви підготували для дітей чимало подарунків. Митрополит Київський і всія України Онуфрій перед концертом особисто зустрівся з призерами.
"Талант то є божий дар, а праця - то є той засіб, з допомогою якого людина розвиває той дар божий, яким вона обдарована від бога. Праця - вона преклоняє милість божу до людини і Бог цей талант розвиває в людині. Якщо людина талановита, але не хоче працювати над собою, то талант зав'ядає в людині. а та людина, яка має талант і працює, до тієї людини Бог близько, він їй допомагаю і вона стає досконалою", - говорить Митрополит Київський та всія України Онуфрій.
Учасники концерту - молоді музиканти з України, Казахстану та Європи. Серед номінантів на нагороду 14-річна Даша - лауреат конкурсів світового рівня. Дівчина шостий рік поспіль професійно співає та грає на бандурі.
Діти - головні герої цього свята, більшість із них виходять на сцену разом з українськими зірками.
"Співаю пісню "маніфест" із разом з неймовірними дітьми - це Ангелінка, а ще в нас є одна дитинка, тобто в нас тріо", - говорить Світлана Тарабарова, співачка
Почесні нагороди отримали не лише діти. Ордени української православної церкви із рук Митрополита Київського та всія України Онуфрія одержали й організатори.
"Надо детей баловать чуть-чуть, потому что мы не знаем, когда они вырастут, когда они будут взрослыми ,мы не знаем, что их ждет, а вот такие мероприятия возможно будут греть их душу, они будут вспоминать хорошие времена и это будет своим образом, стимулом для них", - говорить Олександр Усик, боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі.
Привітати молоді таланти завітали як українські зірки, так і закордонні співаки.
"Ніколи не здавайтеся, чим би ви не займалися. знайдіть свою пристрасть, свою мрію, без якої ви не можете жити і йдіть до цього і ніколи-ніколи не здавайтеся", - говорить Боссон (Ерік Стаффан Ульссон), шведський співак
Номінація "Діти майбутнього" цього року проводиться вшосте. Організатори запевняють: переривати традицію не планують, тож наступного разу захід відбудеться наприкінці 2019 року.
по теме
Об'єднавчий Собор: як обирали главу Української помісної церкви
У Києві обрали главу Української помісної церкви. Його представив президент Петро Порошенко. Голосування відбулося за зачиненими дверима під час Об'єднавчого Собору українських православних церков в Софії Київській
Юрій Бойко заявив, що Об'єднавчий Собор - це порушення Конституції
Саме тоді, коли сотні людей очікували результату Об'єднавчого Собору - в Києво-Печерській лаврі чекали провокацій. Втім, всупереч усім перепонам молебень таки відбувся. Взяти у ньому участь приїхали тисячі вірян. Серед них були й політики
Открытое небо в декабре: когда можно обратиться к ангелу-хранителю
В декабре небо открыто, особенно накануне Рождества
Священнослужителі Української православної церкви просять Президента України втрутитись у ситуацію, що склалася навколо Почаївської Лаври
Перевірки та надмірну увагу з боку державних структур - у монастирі розцінюють як тиск на церкву
Объединительный собор: Порошенко назвал дату создания поместной церкви
На Объединительном соборе провозгласят создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля