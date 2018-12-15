Сам завод - на Херсонщині, але чергове засідання відбулося в Одесі

Нові судові пристрасті навколо підприємства "Каховка Протеїн Агро". Нагадаю, цей завод із переробки сої - один із найбільших у країні. І вже рік він потерпає від рейдерських атак. Сам завод - на Херсонщині, але чергове засідання відбулося в Одесі. Саме там відтепер знаходиться Південно-західний апеляційний господарський суд.

Предметом апеляційного розгляду є рішення, яке ще у серпні ухвалили на Херсонщині. Тоді суддя Наталя Задорожна забезпечила позов підприємства "Каховка Протеїн Агро": встановила, що воно є законним орендатором майна та заборонила рейдерам (вони мають схожу назву "Каховка Пром Агро") чинити будь-які перешкоди у доступі співробітників на виробництво.

"Рішення Господарського суду набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги".

Проте вже у грудні в Одесі в апеляційній інстанції це рішення скасували. Причому, як зазначають у "Каховка Протеїн Агро", їхніх представників не було на засіданні, і взагалі їм не повідомили про слухання. Однак все це не зупинило колегію суддів: Світлану Таран, Марину Мишкіну та Людмилу Поліщук.

"Мы считаем, что рассматривать любые заявления, любые процессуальные документы без участия адвоката, без участия представителя совершенно невозможно! То есть стороны были в неравном положении и соответственно говорить о какой-то объективности мы на данный момент не можем", - заявив Олександр Довженко, адвокат ТОВ "Каховка Протеїн Агро".

Саме тому на черговому засіданні у справі представники "Каховка Протеїн Агро" заявили про відвід цим суддям: допускаючи, що вони діють упереджено. Опоненти - тобто "Пром Агро" зі свого боку, заперечили.

"Я вважаю, що є необхідність у визнанні. Подання такої заяви зловживанням правом", - заявив Дмитро Бережной, адвокат ТОВ "Каховка Пром Агро".

Самі ж судді заяву про власний відвід назвали необґрунтованою. Але за процедурою - питання про їхню об'єктивність тепер має розглянути суддя, якого обере автоматична система розподілу. Це відбудеться вже наступного тижня. А біля суду, тим часом, мітингували активісти. Від служителів Феміди вони вимагали бути неупередженими. Адже йдеться про кількасот робітників, які досі не можуть потрапити на завод.

"Бывшими собственниками сейчас завод фактически удерживается, там находятся какие-то вооруженные люди. Личности их не установлены. Поэтому мы и боремся, чтобы завод запустить, чтобы рабочие места были обеспечены", - заявив Олександр Довженко, адвокат ТОВ "Каховка Протеїн Агро".

Тітушки з вогнепальною зброєю, стрілянина, кілька поранених. Саме так "Пром Агро", яке називає себе власником майна, "заходило" на територію у січні. Згодом - молодики нападали на заводчан та журналістів. І все це - під захистом високопосадовців з Генпрокуратури.

Активісти організації "Стоп корупції" провели власне розслідування. За їхніми даними, за рейдерською атакою на завод стоять брати-близнюки Ілля та Вадим Сегал. Мовляв, свого часу ці бізнесмени незаконно - під виглядом кредиту вивели з власного ж "Надра банку" 25 мільйонів доларів. І ці кошти не лише не повернули, а й намагаються тепер забрати заставне майно, тобто успішне підприємство. І їм байдуже, що поки виробництво блокують тітушки, робочі не мають змоги прогодувати свої сім'ї.

"Теряется навык работы. Работать хочется. Так чтоб сменой пойти и нормально работать и не думать о том, что нам надо паспорт делать и уезжать из страны, чтобы заработать", - говорить Василь Ящук, оператор відділу обробки зерна.

Що ж стосується тих, хто керує цими рейдерськими атаками, то, за даними активістів, це скандальновідомий адвокат Андрій Богдан. Подеколи його називають "рішалою" сім'ї Януковича. Підтримку у судах Богдану нібито забезпечують суддя Господарського суду Києва Вікторія Сівакова та колишня суддя Вищого Господарського суду України Лілія Катеренчук. Утім, це тема вже іншого розслідування.