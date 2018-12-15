Окрім тем релігійних, Юрій Бойко прокоментував і партійний з'їзд депутатів "Опозиційного блоку". Адже у політсилі вирішили саме сьогодні обговорити стратегію партії у найближчий час. Ось що з приводу таких планів думає Юрій Бойко.

"Я вважаю, що сьогодні буде спроба рейдерського захоплення партії тими, хто пішов з Порошенко, частина опозиційного блоку. Я не хочу навіть коментувати цю подію. Тому що ми пішли вперед, в об'єднання єдиного опозиційного фронту. Для перемоги на виборах і заміни сьогоднішнього режиму. Влади, яка повністю дискредитувала себе і перетворила країну в країну жебраків. Частина Оппоблоку, яка орієнтується на бізнес вирішила, що їй вигідніше підтримати Порошенко, аніж боротися з сьогоднішньою владою і пішла на відкритий конфлікт", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник партії "Опозиційна платформа - За життя".

Напередодні політактив партії "Опозиційний блок" обговорював плани партійної меншості провести з'їзд, і дійшов висновку, що зібрання нелегітимне.

А вчора історія взагалі перейшла в юридичну площину. Член політради "Опоблоку" нардеп Сергій Ларін подав позов до суду, який має зупинити рейдерське захоплення партії. Позов супроводжується заявою про забезпечення, яку суд задовольнив. Отже, до моменту набрання законної сили рішенням суду по даній справі - забороняються будь-які зміни до установчих документів та відомостей про "Опозиційний блок", зокрема - зміна керівників, перереєстрація, тощо. Ця заява про забезпечення позову вже в Мін'юсті. Втім, народному депутату майже з боями вдалося передати лист до міністерства. Ось що він розповів.

"О чем я просил Министерство Юстиции? Я просил, что как народный депутат и как сопредседатель политисполкома партии "Оппозиционный блок", что мне известно, что 15 числа собирается собрание наших коллег, которые не имеют статус съезда, потому что политсовет не принимал решение о проведении съезда, о дате, о месте проведения - как сказано в уставе. И я написал это в Минюст, чтобы они приняли какие-то меры. Минюст полностью ушел в игнор, ничего ни у кого добиться невозможно. Поэтому я пришел с письмом еще раз, чтобы я увидел, убедился, что они получили его. И принес ухвалу суда о том, чтобы запретить Минюсту делать какие-то действия по регистрации несуществующего завтрашнего съезда", - заявив Сергій Ларін, народний депутат, член політради партії "Опозиційний блок".