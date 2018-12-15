У Києві обрали главу Української помісної церкви. Це митрополит Переяславський та Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній. Його представив президент Петро Порошенко.

Голосування відбулося за зачиненими дверима під час Об'єднавчого Собору українських православних церков в Софії Київській. На нього з'їхалися люди з різних куточків України. На представлення очільника новоствореної помісної церкви миряни чекали 10 годин. На Софійській площі навіть облаштували пункти обігріву з гарячими напоями.

На початку січня глава Константинопольського патріархату Варфоломій має вручити предстоятелю нової церкви Томос. Це документ, який підтверджує автокефалію.

"Ми змогли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву, пам'ятаючи слова Господа нашого і спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині ми під час здійснення майже кожного богослужіння. Молимося за з'єднання усіх, і Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність", - заявив Епіфаній, глава Української помісної православної церкви.

"Цей день увійде, або вже увійшов як священний день, день створення автокефальної помісної православної церкви. Це день створення церкви - визнаний світовим православ'ям, визнаний переважній більшості країн, які належать до православної християнської традиції. Щойно представники всі, помісний Собор Української православної церкви Київського патріархату, Собор і всі ієрархи Української автокефальної православної церкви, група єпископів Української церкви Московського патріархату заснували об'єднану українську церкву. Ура!", - заявив Петро Порошенко, президент України.

На проведення Об'єднавчого Собору уже відреагували і в Українській православній церкві. Зокрема, архієпископ Ніжинський та Прилуцький Климент заявив, що жоден представник УПЦ не брав участі в Соборі. А якщо пішов би, то це б означало заяву про автоматичний вихід з УПЦ. Хоча в пресі, підкреслив архієпископ, - є інформація про присутність там двох митрополитів. Однак ці свідчення не підтверджуються. Тому що таким чином вони перейшли б в іншу церкву. Втім, офіційних заяв не надходило.

В ЗМІ також є дані, що один зі священнослужителів приніс на Собор 15 вірчих грамот від епіскопів УПЦ. Ці бумаги надають право голосувати від їх імені. Однак люди, наближені до церкви, кажуть, що все це лише маніпуляції.