Во сне плакать или наяву, радости от этого мало. Конечно, слезы могут быть и от радости. Но это довольно-таки редкие случаи в сновидениях, когда увидевший слезы будет толковать их. На радостные слезы мало кто обращает внимание. Скорее будет разыскиваться значение радости во сне, пишет Factinteres.

Однако сами слезы — довольно-таки серьезный знак, который ни в коем случае нельзя упускать из сна. Вы можете рыдать не весь сон напролет, а лишь какой-то небольшой отрывок. Но на это обязательно следует обращать внимание. Вот почему говорят, что при толковании сновидения необходимо как можно больше подробностей, нужно попытаться вспомнить все свои эмоции, мельчайшие детали, в том числе погода, место, где все происходит, время суток, кто был рядом, в чем были одеты и прочее. Чем больше подобных мелочей, тем более толковое значение сна вы в результате получите.

В принципе, слезы — как в реальной жизни, так и во сне, являются, своего рода, разрядкой нервной системы. Многие замечали, как легчает на душе после того, как выплачешься. Иногда в жизни мы не можем себе этого позволить, боимся, что кто-нибудь увидит, осудит, поднимет на смех. Мы боимся показаться слабыми окружающим. Ведь в нынешнее время слабых «затаптывают». Вот и остается избавляться от накопленного негатива при помощи слез хотя бы в сновидении.

Толкования сна, где плачете вы

Если же вы наблюдаете со стороны, как вы просто захлебываетесь от слез, навзрыд ревете, то вас можно поздравить. В вашей жизни какой-то неблагоприятный период подошел к концу. Все ваши переживания, тревоги и даже разочарования окажутся пустыми домыслами, и на самом деле не имеют ничего реального. Если же были какие-либо препятствия, которые всячески мешали достичь желаемого, то после подобного сна они растворятся самостоятельно, без вашего или чьего-либо вмешательства. Ну, а если вы болели, то здоровьем довольно-таки быстро придет в норму.

Вообще, если во сне вы плачете, то и в реальной жизни вам просто необходимо чье-то плечо поддержки, куда можно уткнуться носиком и выплакаться. Вам нужно понимание, простая человеческая поддержка, по-дружески. И вы обязательно ее получите. Притом намного шустрее, чем вы сами на это надеетесь. И придет она оттуда, откуда вы ее точно не ждали. Тем самым "плечом" станет тот человек, от которого вы меньше всего ожидали поддержки и человечности по отношению к вам.

Нередко плач в сновидении указывает на получение прибыли. Причем чем больше "ручей", тем больше приток. Слезы - это деньги. И доход будет неожиданным. Что, несомненно, вас обрадует.

Важны мелочи в толковании. К примеру, если подобный сон снится с пятницы на субботу влюбленным, которые недавно расстались, то весьма скоро они вновь помирятся и сойдутся. Все предыдущие разногласия покажутся им очень незначительными, которые не стоили того, чтобы рвать отношения.

К тому же, чем сильнее приходится во сне плакать, тем больший подарок судьбы вы получите. Жизнь как бы постарается сама вас утешить, сделав вам приятное в той сфере, в которой наибольший "излом" произошел. Если же слезы были по причине того, что вас кто-то сильно обидел, то уже в реальном мире вы с легкостью станете уважаемым человеком. Почет и признание вы получите без труда. К тому же неплохая копеечка упадет в ваш кошелек, не исключено и пиршество по поводу вашего признания.

Бизнес, карьера или личная жизнь пойдут в гору у тех, кто в своих сновидениях льет слезы. Если же ничего общего с бизнесом у вас нет, то попробуйте начать учиться. Учеба пойдет легко. Но все же постарайтесь вспомнить причину рыданий. В некоторых случаях (когда причиной послужили плохие поступки других людей) толкованием может послужить начало неприятностей именно от этих людей, которые во сне причинили вам боль.

Если же слезы льются у вас во время вашего же бракосочетания, то подсознание вам говорит, что вы пытаетесь связать свою жизнь с нелюбимым человеком, или не тем, кто уготован вам судьбой. Не торопитесь. Счастья от такого брака вы точно не получите. Даже если в начале все и будет гладко, то спустя какое-то время неприятности, обиды, ссоры, скандалы, раздражение посыплются на вас, как из рога изобилия.

"Счастливые" слезы и в реальности будут таковыми. Важно, по какой же причине вы их начали лить во сне. Эта же причина и вне сновидения станет одной из главных, которая и приведет вас к счастью или радости.

Слезы в церкви говорят о том, что скоро вас позовут на торжественное мероприятие. И вы будете не рядовым гостем, а почетным, на виду у всех. Это либо крестный, либо свидетель на свадьбе, либо еще что-то в этом роде значимое и памятное событие. А может даже и сами станете виновником проведения того или иного торжества.

Толкование сна, где плачет кто-то другой

Слезы других людей говорят о том, что кто-то из ваших друзей, близких или родных в данный момент остро нуждается в вашей помощи и поддержке. Если же вы всячески пытались успокоить рыдающего человека, то кто-то из вашего близкого окружения испытает огромную радость, которая и вас не обойдет стороной (как бы в благодарность за вашу человечность по отношению к другу).

Плачущие детки также являются знаком. Если вы его только слышите, то это хорошо - приятная встреча вас ожидает. Если же еще и видите, то, увы и ах, разочаруетесь в ком-то или чем-то. Плачущий младенец - довольно-таки неплохой знак. Ждите хороших новостей, письма.

Плачущий мужчина толкуется в пользу радости в вашей жизни. Не стоит волноваться по пустякам.

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