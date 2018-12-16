В правительстве Британии обсуждают второй референдум по Brexit [ Редактировать ]
Большинство членов правительства Великобритании считают мертвым соглашение Терезы Мэй о Brexit. Кроме того, уже открыто обсуждают другие варианты развития событий, в том числе второй референдум. Об этом сообщает The Times.
После саммита ЕС, на котором Брюссель отказался пересматривать соглашение, большинство министров пришли к выводу, что у документа немного шансов пройти через парламент.
Отмечается, что правительство раскололось на три лагеря, один из которых состоит из пяти министров, в том числе министра труда и пенсий Эмбер Радд и министра финансов Филипа Хаммонда. Они склоняются к поддержке второго референдума, если все другие варианты будут исчерпаны.
Однако, против референдума выступают две другие группы министров. Министр окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид отказываются поддерживать перспективу выхода без соглашения, но хотят, чтобы Brexit продолжался.
Третья группа, в которую входят спикер Палаты общин Андреа Лидсом и глава МИД Джереми Хант готовы рискнуть на выход без соглашения.
На следующей неделе состоится заседание правительства, на котором министры будут обсуждать с Терезой Мэй план действий.
Напомним, что Меркель исключила дальнейшие переговоры по Brexit.
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