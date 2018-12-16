От авто ничего не осталось: под Львовом произошла жуткая авария (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 16 декабря на трассе Львов - Краковец в поселке Ивано-Франково Львовской области не разминулись международный автобус, полный пассажиров, и легковушка Volvo. В результате ДТП погибли четыре человека, двое - в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
Автобус осуществлял рейс Днепр – Згожелец (Польша).
"От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров Volvo, 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу. На момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал", – отметили в полиции.
Выясняют обстоятельства аварии.
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