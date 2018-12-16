Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.

Овен

На работе станете уверенно двигаться вперед, преодолевая преграды и привлекая на свою сторону все больше коллег. Но не давайте необдуманных обещаний - позже вам их припомнят, и придется все выполнить. Но в целом на этой неделе звезды предоставят шанс на успех.

Любовь. Важно понять, чего ждет от вас любимый человек.

Здоровье. Делайте упражнения для мышц пресса.

Финансы. Потери маловероятны.

Телец

Вряд ли удастся сохранять объективность. Ситуации, в которые рискуете попасть, покажутся совершенно непредсказуемыми и запутанными. Возможны резкие перепады настроения и отсутствие спокойного, позитивного взгляда на происходящее, обычно свойственного Тельцам.

Любовь. Стоит научиться разграничивать служебные и личные отношения.

Здоровье. Если есть возможность уйти в отпуск и уехать, то ею стоит воспользоваться.

Финансы. Наступает период затишья.

Близнецы

Насчет профессиональной сферы не стоит переживать. Начальство ценит, сотрудники уважают, материальное поощрение не заставит себя ждать. Приносить интересы семьи в жертву общественному мнению не стоит. Если не допустите этого, отношения с домочадцами будут только радовать.

Любовь. Искренность и доверие помогут в любых ситуациях.

Здоровье. Требуется время для восстановления.

Финансы. Уже виден результат правильного приложения сил.

Рак

На работе вероятны конфликты на пустом месте, а окружающие не желают идти на компромиссы. Не старайтесь брать на себя больше обязательств, чем способны выполнить. Высок риск серьезных ошибок из-за невнимательности и спешки.

Любовь. Личная жизнь не будет удовлетворять и радовать.

Здоровье. Если не покидает усталость, могут помочь нетрадиционные методы оздоровления.

Финансы. Материальные проблемы не уйдут и не решатся сами собой.

Лев

Спокойная и продуктивная неделя. Научитесь лучше контролировать себя, предугадывать желания близких людей и добьетесь в этом впечатляющих успехов. Отношения в семье тоже развиваются гармонично: все готовы помогать друг другу и совместно решать многочисленные хозяйственные вопросы.

Любовь. Намечается повод для радости и приятных хлопот.

Здоровье. Возможны успехи в лечении заболеваний хронического характера.

Финансы. Этот период благоприятствует открытию собственного бизнеса.

Девы

Вспомните пословицу о двух зайцах, когда пожелаете решить сразу две большие проблемы (ни с одной из них не справитесь до конца). Так что не распыляйте силы и энергию, чтобы не испытать потом жесточайшего разочарования. В воскресенье постарайтесь отвлечься от всех тревожных мыслей и хорошо отдохнуть.

Любовь. Внесите в личную жизнь новизну и романтику.

Здоровье. Поясница или почки могут оказаться под угрозой переохлаждения.

Финансы. Остерегайтесь необдуманных поступков.

Весы

Захочется замкнуться в себе и уйти от текущих дел. Это не самое правильное решение, так как в вашей жизни наступает период удач, сможете многого добиться и многое осуществить. Правда, важно правильно расставить приоритеты и поверить в успех. Тогда он придет, несмотря на любые препятствия.

Любовь. На личном фронте намечаются большие перемены.

Здоровье. Пора заняться профилактикой сосудистой системы.

Финансы. Удастся урегулировать старые юридические споры.

Скорпион

Следует быть аккуратнее в высказываниях, так как ваши слова могут трактовать неверно, что, в свою очередь, негативно отразится на карьере. А в остальном никаких туч на горизонте не предвидится. Стоит навести порядок в документах. Также это прекрасное время для путешествий.

Любовь. Романтические знакомства будут притягивать своей новизной.

Здоровье. Массаж улучшит кровообращение и ускорит обмен веществ.

Финансы. Не следует заниматься материальными вопросами.

Стрелец

Придерживайтесь только своих убеждений и настойчиво идите к цели. Допущенные ранее ошибки в деловых отношениях исправите и обретете новых единомышленников. Во взаимоотношениях же с близкими людьми старайтесь избегать двусмысленностей и недоговоренностей.

Любовь. Сердечные дела будут складываться непросто.

Здоровье. От проблем со сном помогут избавиться дыхательные практики.

Финансы. Не следует рассчитывать на поддержку друзей.

Козерог

Сможете по-новому взглянуть на те вещи и тех людей, которых раньше не понимали и не принимали всерьез. Это усилит ваши позиции в коллективе и увеличит шансы на карьерный рост. Дома также удастся сделать очень многое - вам по силам затеять давно назревший ремонт жилья.

Любовь. Контролируйте себя, вы стали необоснованно ревнивы.

Здоровье. Любые физические нагрузки пойдут на пользу.

Финансы. Непредвиденные расходы связаны с крупными покупками.

Водолей

На этой неделе в полной мере проявите такие качества, как находчивость, смелость, способность брать на себя ответственность в трудных ситуациях. Некоторые проблемы придется решать втайне от окружающих, чтобы избежать критики и противодействия с их стороны.

Любовь. Наступает время, благоприятное для принятия серьезных решений.

Здоровье. Не стоит каждый день носить обувь на высоком каблуке.

Финансы. Появятся реальные возможности улучшить материальное положение.

Рыбы

Излишняя чувствительность и ранимость, что станет серьезной помехой в решении важных задач. В какой-то момент покажется, что никто из коллег и родственников вас не понимает и не ценит. Но вы заблуждаетесь. Не нужно делать поспешных выводов и ссориться с теми, кто вас любит.

Любовь. Мельчайший повод способен спровоцировать ссору.

Здоровье. Чаще вспоминайте о чувстве меры.

Финансы. Удастся рассчитаться со старыми долгами.

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