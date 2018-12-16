Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.
Овен
На работе станете уверенно двигаться вперед, преодолевая преграды и привлекая на свою сторону все больше коллег. Но не давайте необдуманных обещаний - позже вам их припомнят, и придется все выполнить. Но в целом на этой неделе звезды предоставят шанс на успех.
- Любовь. Важно понять, чего ждет от вас любимый человек.
- Здоровье. Делайте упражнения для мышц пресса.
- Финансы. Потери маловероятны.
Телец
Вряд ли удастся сохранять объективность. Ситуации, в которые рискуете попасть, покажутся совершенно непредсказуемыми и запутанными. Возможны резкие перепады настроения и отсутствие спокойного, позитивного взгляда на происходящее, обычно свойственного Тельцам.
- Любовь. Стоит научиться разграничивать служебные и личные отношения.
- Здоровье. Если есть возможность уйти в отпуск и уехать, то ею стоит воспользоваться.
- Финансы. Наступает период затишья.
Близнецы
Насчет профессиональной сферы не стоит переживать. Начальство ценит, сотрудники уважают, материальное поощрение не заставит себя ждать. Приносить интересы семьи в жертву общественному мнению не стоит. Если не допустите этого, отношения с домочадцами будут только радовать.
- Любовь. Искренность и доверие помогут в любых ситуациях.
- Здоровье. Требуется время для восстановления.
- Финансы. Уже виден результат правильного приложения сил.
Рак
На работе вероятны конфликты на пустом месте, а окружающие не желают идти на компромиссы. Не старайтесь брать на себя больше обязательств, чем способны выполнить. Высок риск серьезных ошибок из-за невнимательности и спешки.
- Любовь. Личная жизнь не будет удовлетворять и радовать.
- Здоровье. Если не покидает усталость, могут помочь нетрадиционные методы оздоровления.
- Финансы. Материальные проблемы не уйдут и не решатся сами собой.
Лев
Спокойная и продуктивная неделя. Научитесь лучше контролировать себя, предугадывать желания близких людей и добьетесь в этом впечатляющих успехов. Отношения в семье тоже развиваются гармонично: все готовы помогать друг другу и совместно решать многочисленные хозяйственные вопросы.
- Любовь. Намечается повод для радости и приятных хлопот.
- Здоровье. Возможны успехи в лечении заболеваний хронического характера.
- Финансы. Этот период благоприятствует открытию собственного бизнеса.
Девы
Вспомните пословицу о двух зайцах, когда пожелаете решить сразу две большие проблемы (ни с одной из них не справитесь до конца). Так что не распыляйте силы и энергию, чтобы не испытать потом жесточайшего разочарования. В воскресенье постарайтесь отвлечься от всех тревожных мыслей и хорошо отдохнуть.
- Любовь. Внесите в личную жизнь новизну и романтику.
- Здоровье. Поясница или почки могут оказаться под угрозой переохлаждения.
- Финансы. Остерегайтесь необдуманных поступков.
Весы
Захочется замкнуться в себе и уйти от текущих дел. Это не самое правильное решение, так как в вашей жизни наступает период удач, сможете многого добиться и многое осуществить. Правда, важно правильно расставить приоритеты и поверить в успех. Тогда он придет, несмотря на любые препятствия.
- Любовь. На личном фронте намечаются большие перемены.
- Здоровье. Пора заняться профилактикой сосудистой системы.
- Финансы. Удастся урегулировать старые юридические споры.
Скорпион
Следует быть аккуратнее в высказываниях, так как ваши слова могут трактовать неверно, что, в свою очередь, негативно отразится на карьере. А в остальном никаких туч на горизонте не предвидится. Стоит навести порядок в документах. Также это прекрасное время для путешествий.
- Любовь. Романтические знакомства будут притягивать своей новизной.
- Здоровье. Массаж улучшит кровообращение и ускорит обмен веществ.
- Финансы. Не следует заниматься материальными вопросами.
Стрелец
Придерживайтесь только своих убеждений и настойчиво идите к цели. Допущенные ранее ошибки в деловых отношениях исправите и обретете новых единомышленников. Во взаимоотношениях же с близкими людьми старайтесь избегать двусмысленностей и недоговоренностей.
- Любовь. Сердечные дела будут складываться непросто.
- Здоровье. От проблем со сном помогут избавиться дыхательные практики.
- Финансы. Не следует рассчитывать на поддержку друзей.
Козерог
Сможете по-новому взглянуть на те вещи и тех людей, которых раньше не понимали и не принимали всерьез. Это усилит ваши позиции в коллективе и увеличит шансы на карьерный рост. Дома также удастся сделать очень многое - вам по силам затеять давно назревший ремонт жилья.
- Любовь. Контролируйте себя, вы стали необоснованно ревнивы.
- Здоровье. Любые физические нагрузки пойдут на пользу.
- Финансы. Непредвиденные расходы связаны с крупными покупками.
Водолей
На этой неделе в полной мере проявите такие качества, как находчивость, смелость, способность брать на себя ответственность в трудных ситуациях. Некоторые проблемы придется решать втайне от окружающих, чтобы избежать критики и противодействия с их стороны.
- Любовь. Наступает время, благоприятное для принятия серьезных решений.
- Здоровье. Не стоит каждый день носить обувь на высоком каблуке.
- Финансы. Появятся реальные возможности улучшить материальное положение.
Рыбы
Излишняя чувствительность и ранимость, что станет серьезной помехой в решении важных задач. В какой-то момент покажется, что никто из коллег и родственников вас не понимает и не ценит. Но вы заблуждаетесь. Не нужно делать поспешных выводов и ссориться с теми, кто вас любит.
- Любовь. Мельчайший повод способен спровоцировать ссору.
- Здоровье. Чаще вспоминайте о чувстве меры.
- Финансы. Удастся рассчитаться со старыми долгами.
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