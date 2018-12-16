В Киеве сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали "вора в законе", гражданина Грузии по кличке "Темо Сухумский". Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Этот "уважаемый" гражданин не помнит, как он попал в Украину и с какой целью, но задержан он был не в музее и не на симпозиуме с инженерами или на ярмарке с фермерами, а с такими же лицами, как и он, без памяти на воровской встрече, где решали вопросы преступного мира", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook

По его словам, задержанные грузинские криминальные авторитеты боятся возвращаться на родину в Грузию. Аброськин пояснил, что преступники боятся возвращаться обратно, так как в их стране очень строгое законодательство в отношении таких лиц.

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