Скандально известная "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко похоже не особо грустит из-за лишенного титула и готовится к предстоящей свадьбе. На своей станице в Instagram украинская модель опубликовала радостные снимки с обручальным кольцом на левой руке.

Фото: Instagram

Избранником Дидусенко стал бизнесмен Геннадий Курочка, основатель компании CFC Consulting. Сейчас влюбленные отдыхают на Таиланде.

На своей странице в социальной сети Курочка также опубликовал снимок Дидусенко с лаконичной подписью "Она сказала "да".

На днях участница конкурса "Мисс Вселенная 2018" оказалась в центре громкого скандала.