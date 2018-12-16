"Мисс Украина 2018": скандальная участница выходит замуж [ Редактировать ]
Скандально известная "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко похоже не особо грустит из-за лишенного титула и готовится к предстоящей свадьбе. На своей станице в Instagram украинская модель опубликовала радостные снимки с обручальным кольцом на левой руке.
Фото: Instagram
Избранником Дидусенко стал бизнесмен Геннадий Курочка, основатель компании CFC Consulting. Сейчас влюбленные отдыхают на Таиланде.
На своей странице в социальной сети Курочка также опубликовал снимок Дидусенко с лаконичной подписью "Она сказала "да".
На днях участница конкурса "Мисс Вселенная 2018" оказалась в центре громкого скандала.
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