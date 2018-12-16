Автобус на скорости "влетел" в стену, есть жертвы [ Редактировать ]
В Швейцарии возле Цюриха пассажирский автобус врезался в стену в воскресенье, 16 декабря. В результате аварии погибла женщина и еще более 40 человек пострадали, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ.
Жуткое ДТП произошло утром на въезде в Цюрих, по неустановленной причине поезд съехал с дороги и врезался в стену. Автобус принадлежит компании Flixbus и выполнял рейс из Генуи в Дюссельдорф.
Также сообщается, что среди пострадавших 10 граждан России.
К Сожалению аварии на дорогах происходят каждый день по всему миру. Ранее в смертельном ДТП под Киевом погибла супружеская пара.
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