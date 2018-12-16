В Швейцарии возле Цюриха пассажирский автобус врезался в стену в воскресенье, 16 декабря. В результате аварии погибла женщина и еще более 40 человек пострадали, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

Жуткое ДТП произошло утром на въезде в Цюрих, по неустановленной причине поезд съехал с дороги и врезался в стену. Автобус принадлежит компании Flixbus и выполнял рейс из Генуи в Дюссельдорф.

Также сообщается, что среди пострадавших 10 граждан России.

К Сожалению аварии на дорогах происходят каждый день по всему миру. Ранее в смертельном ДТП под Киевом погибла супружеская пара.