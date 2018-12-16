Взрыв в Фастове: власти объявили день траура по погибшим [ Редактировать ]
16 декабря в Фастове объявили день траура по погибшим в результате взрыва многоэтажного дома, сообщили в пресс-службе мэрии города. В результате взрыва погибли два человека.
В этот день в Фастове будут приспущены государственный флаг и флаг города на мачте перед зданием совета, а также государственные флаги на домах государственных учреждений и организаций. Все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования на территории города также отменили.
"Церемония прощания со Снежаной Андреевной состоится в 12:00 по вул.Танкистив,3. Похоронена Снежана будет на Интернациональном кладбище. Заседание сессии в связи с церемонией захоронения перенесено на 15:00", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что 17 семей срочно нуждаются в жилье, которые лишись крыши над головой в результате мощного взрыва в жилом доме.
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