Абсолютного чемпиона по боксу Александра Усика наградили "орденом преподобного Ильи Муромца 1 степени", сообщили в пресс-службе УПЦ МП.

"Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик получил из рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного Ильи Муромца 1 степени", - говорится в заявлении.

Награду глава УПЦ МП вручил спортсмену в ходе церемонии награждения "Будущее нации", которая состоялась 14 декабря в зале Национальной оперы Украины. Кроме того, на мероприятии были награждены дети и юноши, которые в текущем году достигли особого успеха в области образования, науки, культуры и спорта.

Ранее Александру Усику пригрозили проломить череп в "боях" за Киево-Печерскую лавру.