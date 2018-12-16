Митрополит Онуфрий наградил Александра Усика орденом [ Редактировать ]
Абсолютного чемпиона по боксу Александра Усика наградили "орденом преподобного Ильи Муромца 1 степени", сообщили в пресс-службе УПЦ МП.
"Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик получил из рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного Ильи Муромца 1 степени", - говорится в заявлении.
Награду глава УПЦ МП вручил спортсмену в ходе церемонии награждения "Будущее нации", которая состоялась 14 декабря в зале Национальной оперы Украины. Кроме того, на мероприятии были награждены дети и юноши, которые в текущем году достигли особого успеха в области образования, науки, культуры и спорта.
Ранее Александру Усику пригрозили проломить череп в "боях" за Киево-Печерскую лавру.
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