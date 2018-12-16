В Ташкенте (Узбекистан) умер известный юморист Обид Асомов, который был участником телепередачи "Кривое зеркало". О смерти артиста сообщил Евгений Петросян на своей странице в Instagram.

Актер скончался на 56 году жизни в одной из больниц из-за болезни сердца в пятницу. Похороны состоялись 15 декабря на местном кладбище "Камолон". Прощание состоялось в одной из мечетей Ташкента. Проводить артиста в последний путь собрались сотни поклонников, пишут росСМИ.

На похоронах Асомова присутствовали родственники, коллеги, среди которых известные узбекские актеры и музыканты, представители творческой интеллигенции.

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