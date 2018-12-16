Умер известный юморист из "Кривого зеркала" [ Редактировать ]
В Ташкенте (Узбекистан) умер известный юморист Обид Асомов, который был участником телепередачи "Кривое зеркало". О смерти артиста сообщил Евгений Петросян на своей странице в Instagram.
Актер скончался на 56 году жизни в одной из больниц из-за болезни сердца в пятницу. Похороны состоялись 15 декабря на местном кладбище "Камолон". Прощание состоялось в одной из мечетей Ташкента. Проводить артиста в последний путь собрались сотни поклонников, пишут росСМИ.
На похоронах Асомова присутствовали родственники, коллеги, среди которых известные узбекские актеры и музыканты, представители творческой интеллигенции.
Ранее в России умерла советская актриса Галина Анисимова.
по теме
Умерла Галина Анисимова: где похоронят легендарную актрису
В России скончалась легендарная актриса театра и кино
Знаменитости, которых погубил СПИД
1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита)
Умер создатель легендарного мультфильма
За время своего существования мультсериал завоевал четыре премии Emmy, две детских премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA Children's Awards)
Умер Бернардо Бертолуччи: 5 культовых фильмов режиссера
Мастер социального и интимного кино был обладателем премии "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" за вклад в киноискусство
В смертельном ДТП под Киевом погибла супружеская пара
В Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей