Томос для Украины: Епифаний сделал заявление [ Редактировать ]
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко)исключил принятие весомых решений по церкви до получения томоса об автокефалии. Об этом он заявил после литургии в Михайловском соборе в воскресенье, 15 декабря.
В частности, Епифаний отметил, что Православная церковь Украины не будет до получения томоса принимать никаких весомых решений.
"Томос - это тот документ, который уже оформит нас юридически как автокефальную независимую церковь. После этого документа мы будем формировать все органы, которые будут управлять и брать участие в развитии этой церкви", - цитирует "РБК-Украина" слова новоизбранного главы УПЦ.
15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали Епифания главой поместной украинской православной церкви.
по теме
Патриарх Варфоломей прилетел в Киев - СМИ
Вселенский патриарх Варфоломей прилетел в Киев и примет участие в объединительном соборе
Осередок культури: Спілка Вірмен України передала Національному музею "Софія Київська" традиційну народну реліквію "Хачкару"
Спілка Вірмен України передала Храму традиційну народну реліквію - "Хачкару". Чому її вирішили встановити саме в цьому місці?
Священнослужителі Української православної церкви просять Президента України втрутитись у ситуацію, що склалася навколо Почаївської Лаври
Перевірки та надмірну увагу з боку державних структур - у монастирі розцінюють як тиск на церкву
В Киеве возле Афганского храма открыли Стену памяти и скорби с именами ветеранов-афганцев
В Киеве, во дворе Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана, 5 декабря состоялось открытие Стены памяти и скорби с именами ветеранов-афганцев, погибших во время боевых действий на Востоке Украины
Юрій Бойко: Намагання влади відібрати у вірян УПЦ храми - є типовим тиском на церкву
Юрій Бойко заявив, що боротиметься за права віруючих канонічної церкви і не допустить релігійного розколу в країні