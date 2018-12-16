Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко)исключил принятие весомых решений по церкви до получения томоса об автокефалии. Об этом он заявил после литургии в Михайловском соборе в воскресенье, 15 декабря.

В частности, Епифаний отметил, что Православная церковь Украины не будет до получения томоса принимать никаких весомых решений.

"Томос - это тот документ, который уже оформит нас юридически как автокефальную независимую церковь. После этого документа мы будем формировать все органы, которые будут управлять и брать участие в развитии этой церкви", - цитирует "РБК-Украина" слова новоизбранного главы УПЦ.

15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали Епифания главой поместной украинской православной церкви.