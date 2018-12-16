Под Херсоном нашли расчлененный труп [ Редактировать ]
В воскресенье утром, 16 декабря, в Новой Каховке был найден расчлененный труп мужчины. Тело было обнаружено на свалке. Сперва полиция нашла туловище, затем ноги, а голову мужчины - нет, пишет kherson.net.ua.
Местная полиция начала расследование зверского убийства. Предположительно, мужчина был убит в ходе конфликта с собутыльниками. Местный житель обратился в полицию после того, как по возвращению из Херсона обнаружил в ванной следы крови.
В это время в его квартире жил знакомый, который вчера распивал с двумя приятелями спиртные напитки. При возникшем конфликте арендатор квартиры смертельно ранил одного из собутыльников, расчленил тело и вынес на свалку. Как второму мужчине удалось остаться в живых пока неизвестно. Сейчас подозреваемый находится на допросе. Правоохранители разыскивают убийцу.
по теме
Под Житомиром парень убил друга и выбросил тело в канаву
В Житомирской области парень убил своего друга и избавился от тела, однако в итоге был все равно задержан полицией
Жительница Херсона обнаружила в диване труп отца
В Днепровское отделение полиции обратилась местная жительница со страшным заявлением
Мужчина застрелил сына из-за отказа в сексе
Молодой человек был арестован по обвинению в убийстве собственного сына
Труп в подъезде: задержан убийца молодой девушки в Днепре
В ходе расследования зверского убийства молодой девушки, тело которой нашли в подъезде, полиция задержала подозреваемого
В Днепре нашли труп раздетой девушки в подъезде (фото)
Жуткий инцидент произошел в Днепре во вторник, 27 ноября