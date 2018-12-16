В воскресенье утром, 16 декабря, в Новой Каховке был найден расчлененный труп мужчины. Тело было обнаружено на свалке. Сперва полиция нашла туловище, затем ноги, а голову мужчины - нет, пишет kherson.net.ua.

Местная полиция начала расследование зверского убийства. Предположительно, мужчина был убит в ходе конфликта с собутыльниками. Местный житель обратился в полицию после того, как по возвращению из Херсона обнаружил в ванной следы крови.

В это время в его квартире жил знакомый, который вчера распивал с двумя приятелями спиртные напитки. При возникшем конфликте арендатор квартиры смертельно ранил одного из собутыльников, расчленил тело и вынес на свалку. Как второму мужчине удалось остаться в живых пока неизвестно. Сейчас подозреваемый находится на допросе. Правоохранители разыскивают убийцу.

Ранее жительница Херсона обнаружила в диване труп отца.