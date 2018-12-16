Еще с библейских времен известно, что каждое имя данное человеку обладает сверхъестественной силой. Одни имена притягивают свои звучанием к человеку, другие, наоборот, отталкивают. Эксперты рассказали, какие женские имена сулят власть и деньги своим обладательницам, пишет allwomens.ru.

Дарья

Самые популярные трактовки: "богатая", "победительница", "владеющая". Энергетически сильное имя, которое наделяет представительницу прекрасного пола решительностью, импульсивностью, храбростью, высокими интеллектуальными способностями. Она не боится рисковать, и Судьба благоволит ей. Дарья легко справляется с материальными трудностями или вообще не испытывает их в течение всей жизни.

Каролина

Имя, которое переводится как "королева", говорит само за себя. Его обладательница стремится к роскошной жизни и делает для этого все возможное. Ее сильная сторона - невероятная харизма, благодаря которой ей удается получить желаемое. Каролина легко идет по жизни, оставляя позади конкурентов. Ощущение власти добавляет ей сил и является стимулом двигаться дальше.

Матильда

Имя образовано от древнегерманских слов "сила", "власть", "битва". Его обладательница отличается несгибаемым волевым характером, ранним проявлением лидерских качеств, желанием подчинить себе обстоятельства. Во взрослой жизни Матильда строит успешную карьеру и окружает себя комфортом.

Ярослава

Этому красивому женскому имени приписывают значения "сильная" и "яркая". Его обладательница имеет стойкий характер, активную жизненную позицию, нацеленность на результат. Благодаря природной сообразительности все схватывает на лету, за что ее высоко ценят в профессиональной сфере. Это качество в сочетании с трудолюбием позволяет Ярославе быстро продвигаться по карьерной лестнице.

Регина

Один из вариантов перевода с латинского - "царица". Ведет себя обладательница этого имени соответственно: проявляет независимость, решительность, честолюбие. Ее лидерские качества раскрываются постепенно, поскольку она не привыкла сразу заявлять о себе, но окружающие рано или поздно понимают, с кем имеют дело. Регина успешно строит карьеру, не надеясь на материальную помощь от кого бы то ни было.

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