Томос для Украины: Порошенко назвал дату вручения [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье, 16 декабря.
"Этот разговор был очень важным. Его святейшество считает, что наш Собор стал поворотным в истории Вселенского православия и открывает, вчерашний Собор, новую его эру", - цитирует "РБК-Украина" слова главы государства.
В ходе разговора Варфоломей подтвердил, что томос вручат 6 января.
"Томос торжественно вручат на наш Сочельник, и это будет самое примечательное Рождество в истории Украины", - добавил Порошенко.
В октябре Синод принял решение о Томосе для Украины.
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