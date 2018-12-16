Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье, 16 декабря.

"Этот разговор был очень важным. Его святейшество считает, что наш Собор стал поворотным в истории Вселенского православия и открывает, вчерашний Собор, новую его эру", - цитирует "РБК-Украина" слова главы государства.

В ходе разговора Варфоломей подтвердил, что томос вручат 6 января.

"Томос торжественно вручат на наш Сочельник, и это будет самое примечательное Рождество в истории Украины", - добавил Порошенко.

В октябре Синод принял решение о Томосе для Украины.