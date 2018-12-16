Под Одессой нашли мертвым пропавшего пограничника [ Редактировать ]
16 декабря в Одесской области, на границе с Молдовой, во время несения службы исчез пограничник. Впоследствии он был найден мертвым, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Сержант контрактник пограничных войск Колесник Евгений Валентинович, 1995 года рождения, в 6:30 утра 16 декабря, "находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу: с. Славяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажа, чтобы позвонить и исчез в неизвестном направлении".
При нем было оружие - АКС-74, 120 патронов, спецснаряжение. На момент исчезновения был одет в военную форму. Из предварительного изучения обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего, отметил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
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