17 декабря - День святой великомученицы Варвары. Его также называют "Бабьим днем", так как во время него женщинам не было положено заниматься домашними делами - только шить и прясти.

На Варвары существовало множество погодных примет.

Приметы на Варварин день:

Варвара ночи украла, дня притачала.

Саввы-Варвары ночи урвали, кур воровали, под печку клали.

Трещит Варюха - береги нос и ухо!

Наша Варвара не любит ухи без навара.

Варвары заварят, а Сава поправит, а Микола гвоздем забьет, уже тогда и зима.

Как на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься

Мороз на Варвары - ближайшие дни будут холодными.

На Варвары небо тусклое - к теплу.

Если дым, поднимающийся из трубы, стелется по земле, то скоро будет потепление.

Вечерний закат яркий - жди морозного и ясного дня. А если закат затянуло облаками - это к снегопаду.

Если на Варварин день морозы отступили, то урожай льна будет хорошим.

Узнайте также, что категорически нельзя делать в День святой Варвары.