Приметы на 17 декабря: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
17 декабря - День святой великомученицы Варвары. Его также называют "Бабьим днем", так как во время него женщинам не было положено заниматься домашними делами - только шить и прясти.
На Варвары существовало множество погодных примет.
Приметы на Варварин день:
- Варвара ночи украла, дня притачала.
- Саввы-Варвары ночи урвали, кур воровали, под печку клали.
- Трещит Варюха - береги нос и ухо!
- Наша Варвара не любит ухи без навара.
- Варвары заварят, а Сава поправит, а Микола гвоздем забьет, уже тогда и зима.
- Как на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься
- Мороз на Варвары - ближайшие дни будут холодными.
- На Варвары небо тусклое - к теплу.
- Если дым, поднимающийся из трубы, стелется по земле, то скоро будет потепление.
- Вечерний закат яркий - жди морозного и ясного дня. А если закат затянуло облаками - это к снегопаду.
- Если на Варварин день морозы отступили, то урожай льна будет хорошим.
Узнайте также, что категорически нельзя делать в День святой Варвары.
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