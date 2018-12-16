Компоненты помидоров защищают печень и мозг человека от повреждений, связанных с употреблением алкоголя. К такому выводу пришли ученые из Университета Тафтса и Фридманской школы питания (США), сообщает "Здоровье и Красота".

В частности, мощный защитный потенциал ученые обнаружили в томатном порошке. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты провели ряд экспериментов с участием лабораторных крыс. В период исследований грызуны потребляли алкоголь в таком количестве, что это соответствовало хроническому алкоголизму у людей, давали вещества из помидоров в разных видах.

В частности, подопытные получали отдельно по группам очищенный ликопин, томатный порошок и томатную пасту. Результаты эксперимента показали, что томатный порошок (эквивалентный по содержанию питательных веществ одному среднему помидору) способен эффективно предохранять внутренние органы от алкогольного повреждения. Его защитный эффект был зафиксирован у более чем 90 % крыс.

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