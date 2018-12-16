В Германии на дорогу вылилось 15 тысяч литров молока [ Редактировать ]
В Германии тысячи литров молока вылились на дорогу и замерзли в западногерманском регионе Вестфалия. Об этом сообщает DPA.
Известно, что в городе Рютен 16 декабря вечером неизвестные злоумышленники открутили дренажные краны в припаркованном молоковозе. Водитель в это время собирал молоко у местных фермеров.
Когда водитель вернулся, то увидел, что около 15 тысяч литров молока вылились на дорогу. Молоко замерзло, потому что температура воздуха была -4 градуса.
Позже на место происшествия срочно приехали 20 работников чрезвычайных служб, очистили дорогу горячей воды и солью.
Ранее сообщали, что под Киевом фура протаранила 6 машин.
по теме
В Киеве водитель заживо сгорел в машине (фото)
В Киеве на ВДНХ, неподалеку от выставочных павильонов, загорелся автомобиль "Газель"
От авто ничего не осталось: под Львовом произошла жуткая авария (фото)
В ночь на 16 декабря на трассе Львов - Краковец в поселке Ивано-Франково Львовской области не разминулись международный автобус
Жуткие кадры: опубликовано видео столкновения поездов в Турции
В сети появилось видео момента столкновения скоростного поезда и маневрового локомотива в в столице Турции Анкаре
В Бердянске глыба льда пробила стекло автобуса (фото)
В Бердянске в субботу, 1 декабря, в автобус, следовавший по маршруту №13, попал осколок льда
Взрыв в Фастове: власти объявили день траура по погибшим
16 декабря в Фастове объявили день траура по погибшим в результате взрыва многоэтажного дома