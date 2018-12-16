В Германии тысячи литров молока вылились на дорогу и замерзли в западногерманском регионе Вестфалия. Об этом сообщает DPA.

Известно, что в городе Рютен 16 декабря вечером неизвестные злоумышленники открутили дренажные краны в припаркованном молоковозе. Водитель в это время собирал молоко у местных фермеров.

Когда водитель вернулся, то увидел, что около 15 тысяч литров молока вылились на дорогу. Молоко замерзло, потому что температура воздуха была -4 градуса.

Позже на место происшествия срочно приехали 20 работников чрезвычайных служб, очистили дорогу горячей воды и солью.

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