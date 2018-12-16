Помер скандальний екс-ректор податкової академії [ Редактировать ]
Помер скандальний екс-ректор податкової академії Петро Мельник. Про смерть колишнього нардепа повідомив його адвокат Ігор Черезов.
За його словами, це сталося у лікарні "Феофанія". У Петра Мельника "не витримало серце".
Нагадаю, вперше його затримали у 2013 за підозрою у вимаганні хабаря за вступ до академії. У серпні того ж року ректор втік з-під домашнього арешту і повернувся до України лише у 2014. Спочатку суд скасував рішення про арешт, однак в ГПУ з цим не погодилися й подали апеляцію. Зрештою, суд знову став на сторону Мельника. У грудні 15 його виправдали.
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