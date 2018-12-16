Авіакатастрофа Су-27: подробиці трагедії [ Редактировать ]
У Повітряних силах України розповіли подробиці аварії винищувача Су-27, яка сталася вчора на Житомирщині. Зокрема кажуть, що причини катастрофи досі не встановлені.
Втім, зазначають: під час польоту були досить складні погодні умови. Сам борт за номером "55" 1987 року випуску. Це був один із найновіших літальних апаратів цього типу на озброєнні Повітряних сил. У 2016 - пройшов капітальний ремонт двигунів. Су-27 здійснив понад 800 посадок і провів у небі близько півтисячі годин.
Льотчик Олександр Фоменко добре знав машину. Нагадаю, пілот внаслідок катастрофи загинув.
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